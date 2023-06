Il centrodestra ci crede Ma tutto è in alto mare Ipotesi Cenni o Pieri con l’incognita Silli

Prato contendibile, il centrodestra ci crede. Alle politiche di settembre la candidata di coalizione Erica Mazzetti in città ha staccato Tommaso Nannicini del Pd di 7mila voti (41% contro 33%). Certo l’avversario non era pratese e non c’erano i voti dei Cinque stelle che forse o in parte il prossimo giugno potrebbero arrivare. Fratelli d’Italia a Prato è il primo partito: 27.74% contro il 25.91% del Pd. Un mese fa il centrodestra ha vinto a Poggio e per la prima volta nella nostra provincia un sindaco Pd non è stato riconfermato. A Poggio è stato scelto un civico di area moderata, ma qui ad opinione di molti la complessità della macchina burocratica e i grandi problemi della città richiedono esperienza politica.

I nomi che da mesi circolano sono tre. Gianni Cenni, l’avvocato vice coordinatore di FdI, e Rita Pieri, dirigente scolastica e coordinatrice Azzurro Donna Toscana. Entrambi ex consiglieri comunali e provinciali, assessori nella giunta di Roberto Cenni (urbanistica per il primo, scuola per la seconda). Il terzo nome è Giorgio Silli, anche lui ex assessore con Cenni, eletto deputato nel 2018, passato da Forza Italia a Noi Moderati e oggi sottosegretario agli Esteri. Non fa mistero di amare il suo prestigioso ruolo alla Farnesina, ma nella vita e in politica non si sa mai.

FdI, Lega e Forza Italia hanno imparato la lezione del 2019: troppe divisioni, candidato scelto tardi, sconfitta. A traino della coalizione oggi c’è il partito di Giorgia Meloni, con due pratesi in ruoli chiave: il responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli, fiorentino che da anni abita a Mezzana, e la giovane deputata Chiara La Porta. C’è anche Patrizio La Pietra, pistoiese per due volte eletto al Senato con i voti pratesi, oggi influente sottosegretario. A differenza di Susanna Ceccardi, zarina della potente Lega di 4 anni fa, conoscono bene il nostro territorio. Anche per il centrodestra nella scelta dei candidati contano gli equilibri regionali (e nazionali) e ci vorrà tempo per comporre lo scacchiere. Nel frattempo le inevitabili voci senza riscontro, come quella che dava per possibile candidato l’avvocato Guido Giovannelli.

Emergenza sanità e scelte della Regione targata Pd, sicurezza, grandi opere rimaste nei rendering sono da tempo al centro dell’opposizione che ambisce a diventare maggioranza. Manca quasi un anno, però. E tenere tutti uniti - non solo a parole - potrebbe essere più difficile che vincere le elezioni (in caso di unità, ovviamente).

Anna Beltrame