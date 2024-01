Il caso Visitazione. Prestanti: "Carmignano sia inserito nell’accordo tra Pretorio e Diocesi"

Quali scenari si prospettano per la partenza della Visitazione da Carmignano? Il Comune chiede di essere inserito nell’accordo fra Pretorio e Diocesi di Pistoia. Martedì sera in sala consiliare si è svolta l’assemblea pubblica dove il sindaco Edoardo Prestanti, insieme agli assessori, ha fatto il punto della situazione. Non ci sono ormai dubbi sul fatto che la pala del Pontormo, con le altre opere presenti in chiesa, verrà trasferita quanto prima al museo di palazzo Pretorio a Prato. La convenzione fra Diocesi e Pretorio non è stata ancora firmata e il Comune di Carmignano è intenzionato a chiedere di essere incluso nell’accordo, insieme alla Regione Toscana in quanto quest’ultima si è impegnata sia a contribuire economicamente per i lavori in chiesa sia a sostenere la valorizzazione del progetto.

"Ho chiamato il sindaco Biffoni – ha detto Prestanti – e ho chiesto un incontro a breve per definire questi due punti: la certezza del ritorno delle opere a Carmignano e una valorizzazione di tutto il progetto. Sono momenti in cui le ferite politiche bisogna lasciarsele scivolare e pensare al bene della comunità. Chiaramente, la Diocesi in quanto proprietaria dell’opera può decidere di accordarsi solo col Pretorio ma sino all’ultimo il vescovo di Pistoia si era dimostrato aperto su varie soluzioni". La certezza del rientro a cui fa riferimento Prestanti consiste in questo: i lavori nel complesso di San Michele saranno lunghi, prima deve essere completato il restauro dell’ex convento e della canonica (finanziato al 70% dai fondi Cei e del costo di 1.400.000 euro), poi una volta reperiti i fondi ci sarà da sistemare il tetto e qui la cifra è da determinare ma oscilla fra i 400.000 e i 600.000 euro. Questi cantieri dureranno anni imprecisati e il sindaco vorrebbe mettere a disposizione della Visitazione e delle opere, dopo le esposizioni al Pretorio e in altri musei esteri, il centro-didattico di Artimino, ancora in fase di ultimazione: "Vorremmo quindi – ha concluso – poter lavorare su un progetto che sostanzi la partenza". Il tetto della chiesa è malandato e a questo proposito Stefano Chiti, rionale ed ex consigliere comunale a Poggio, ha ricordato un episodio sul quale solo le perizie potranno fare chiarezza: "Circa 20 anni fa e all’epoca ero nel consiglio della Misericordia, il tetto fu rifatto con una spesa di 1 milione e 400mila euro: come è possibile sia danneggiato a tal punto?".

Il parroco don Elia Matija era assente per un lutto in famiglia ma vent’anni fa non era ancora arrivato a Carmignano. Stefano Fatighenti, noto speaker del San Michele, ha evidenziato il fatto che la Diocesi avrebbe dovuto valutare da tempo opzioni di prestito remunerativo per la Visitazione: "Solo mostre di grande respiro come quelle negli Usa o negli Emirati Arabi o in Oriente permettono di reperire queste somme. E l’ultima esposizione negli Usa anni fa ha insegnato e contribuito a fare dei lavori".

M. Serena Quercioli