Il caso Prato e l’agenda della politica

Il caso Prato deve essere protagonista dell’agenda politica. Regionale e di governo. Non c’è bisogno di normative speciali, ma si deve avere consapevolezza che il territorio ha bisogno di un’attenzione particolare per applicare le leggi già esistenti con personale adeguato. La necessità è stata ribadita con forza e a più voci nella tavola rotonda organizzata da Forza Italia: la deputata pratese Erica Mazzetti, con Aldo Milone e Lorenzo Santi, ha chiamato a raccolta parti sociali, associazioni di categoria, Asl, professionisti per parlare del radicamento illegale cinese, dei controlli e delle prospettive. Dagli industriali ai sindacati si chiede di alzare l’asticella dell’attenzione su Prato. Altrimenti i discorsi fatti ieri sono destinati a ripetersi.