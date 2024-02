Il caso del tabernacolo sparito: "Era di proprietà della casa e non esiste nessun vincolo"

Il tabernacolo di Santa Rita a Montepiano poteva essere salvato anche se non era un bene tutelato? Purtroppo si poteva fare ben poco in quanto faceva parte di una proprietà privata e non era tutelato dalle Belle Arti, come accertato dagli uffici comunali e dagli stessi carabinieri.

Il caso della sua demolizione, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, è stato sollevato nei giorni scorsi dall’onorevole Erica Mazzetti (Forza Italia) che, dopo averlo saputo, ha inviato una segnalazione alla procura, alle forze dell’ordine e alla Curia.

Il tabernacolo era inserito nella recinzione di un’abitazione privata che è stata acquistata di recente da cittadini di nazionalità pachistana. Il tabernacolo si affacciava sulla pubblica via, per la precisione via della Badia a Montepiano, e versava in pessimo stato di manutenzione, il muretto era pericolante. La Diocesi di Prato, sentita in proposito, spiega che non esiste nei loro archivi un albo dei tabernacoli e quello in particolare risulta privato. Di alcuni tabernacoli o edicole sparse sul territorio pratese non è nota la proprietà, di altri la storia si perde nella notte dei tempi, proprio perché manca questo censimento.

Essendo il tabernacolo di proprietà della casa, la Diocesi non può quindi intervenire, a supporto della segnalazione presentata alle autorità. Il Comune di Prato, ha una mappatura dei 276 tabernacoli, nicchie e edicole votive reperibile sul sito. Vernio non ha un censimento ufficiale ma l’assessore alla cultura Maria Lucarini si propone di verificare con gli uffici come sono catalogati e gestiti i tabernacoli e le edicole votive.

"I carabinieri – dice l’assessore - hanno fatto verifiche e non era un bene tutelato, il muro era malmesso da tempo e l’edicola molto piccola. Se non è un bene di rilevanza storica il privato ha facoltà di togliere/ripristinare il manufatto. Le autorità coinvolte faranno comunque tutti i controlli del caso e verificherò anche con i carabinieri. Certamente, è stato un atto inopportuno da parte del proprietario e ci auguriamo che valuti di riposizionarlo". Una mappatura dei tabernacoli sarebbe stata d’aiuto per datare l’opera. Se fosse emerso che risale ad almeno cinquant’anni fa e l’autore è già scomparso, entra in gioco il Codice dei beni culturali. Se il tabernacolo era annoverato fra i beni culturali, il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere, quindi sia opere interne che sugli esterni, sarebbe stato demandato alla Soprintendenza. Il tabernacolo di Santa Rita, pur non essendo un bene tutelato, era un simbolo di devozione per la popolazione, in particolare quella di Montepiano, e molti adesso auspicano la sua ricostruzione.

M. Serena Quercioli