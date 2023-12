Il Carroccio in pressing: "Bisogna decidere adesso il nome del centrodestra"

La Lega chiede un cambio di passo alla coalizione di centrodestra. Lo fa a seguito del congresso di Fratelli d’Italia e in vista di quello di Forza Italia. Ma lo fa soprattutto nella consapevolezza che i tempi stringono verso il voto amministrativo di giugno.

"Ci si avvicina al Natale ed è forse questo il momento opportuno per trovare quel nome che la città ci chiede per rappresentare le idee e i programmi del centrodestra nella corsa a sindaco – spiegano dal Carroccio –. Forte è l’intento di unità della Lega, ma l’unità non può prescindere dalla condivisione, sia dei programmi che delle persone che saranno chiamate a portarli avanti, badando bene a non confezionare pacchi e pacchetti da prendere o da lasciare da presentare a una città che chiede invece all’intero centrodestra i doni della concretezza, della speranza e di un profilo capace di proporli e di garantirli".

Il Carroccio spiega di "avere aspettato il congresso di Fratelli d’Italia" e per questo di "avere evitato di proporre candidature di parte. Ora è però è il momento di sedersi e di stringere sui programmi e sui nomi, anche perché non esprimere non significa essere spettatori silenti né accettare imposizioni", aggiungono dalla Lega. Il Carroccio sollecita così "un nuovo vertice di coalizione per valutare una rosa di nomi: sia quelli che si sono proposti da tempo, sia altri più recenti". Un vertice nel quale "poter discutere su più profili e per poter guardare alle esperienze senza rinunciare a una tensione concreta verso il futuro. L’obiettivo è e deve essere quello di trovare in tempi rapidi il soggetto che meglio incarni la volontà di cambiamento della politica di questa città, valutando senza preconcetti e, soprattutto, senza prelazioni".