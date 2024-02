Il Carnevale fa festa. Si comincia domani

Carnevale vaianese, quest’anno la festa è in piazza. L’atteso appuntamento, giunto alla quarantaduesima edizione, quest’anno porta in piazza del Comune la grande festa mascherata che coinvolge tutta la comunità. Il primo appuntamento è fissato per la prossima domenica 4 febbraio, dalle 14.30.

La manifestazione, promossa dall’Associazione Carnevale con l’amministrazione comunale, verrà replicata l’11 febbraio.

È prevista una kermesse con animazione di tutti i gusti: musica, spettacoli di magia e balli. Non mancano i gonfiabili per il divertimento dei più piccoli. Hanno assicurato la presenza anche le Pagliette del Buzzi per un assaggio, in anteprima, della prossima rivista. Assolutamente originale la presenza di Tuscany Motors con una serie di imperdibili Cinquecento storiche.

Ad accogliere i partecipanti ci saranno alcuni personaggi-simbolo dei carri del Carnevale di Vaiano, realizzati nel corso degli anni con grande abilità creativa dai volontari dell’omonima Associazione.

Per far sognare grandi e piccini ci sarà il protagonista di Dragon Ball, l’enorme balena e Pinocchio. Per i golosi è attivo o stand di pasta fritta, attivo per tutta la durata dell’evento. L’edizione 2024 del Carnevale vaianese che dura da oltre quaranta inverni, sarà fuori dall’ordinario, quest’anno, la tradizione infatti si ripete ma senza la sfilata dei carri a cui i vaianesi erano abituati. Alla base della decisione dell’associazione "Carnevale di Vaiano, il doppio problema derivato dall’alluvione di novembre, da una parte logistico dall’altra legato ai tempi. Tempi troppo stretti per consentire un’organizzazione come quella delle passate edizioni.