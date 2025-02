Il Carnevale ci sarà: "Nonostante il dolore per la morte di Anna"

Tutto pronto per la 41esima edizione del Carnevale vaianese che invita a partecipare alla grande festa mascherata per grandi e piccini che si svolgerà domani in piazza del Comune (dalle 14.30). La manifestazione, promossa dall’Associazione Carnevale con l’amministrazione comunale, viene replicata domenica 2 marzo.

"Celebreremo il Carnevale, una festa dedicata prima di tutto ai bambini, nonostante il dolore per la morte di Anna Papi, è una scelta che abbiamo condiviso con la sua famiglia – tiene a sottolineare la sindaca Francesca Vivarelli – Anna era una donna solare, brillante e aperta alla vita sociale. Condividere la festa è un modo per ricordarla".

Grandi protagonisti della festa alcuni personaggi-simbolo dei carri del Carnevale, realizzati con passione e abilità creativa dai volontari dell’Associazione Carnevale. Ci saranno Dragon Ball e poi Pinocchio con i Carabinieri. È prevista una kermesse con animazione, ci saranno musica dal vivo, spettacolo con mago, truccabimbi e gonfiabili, pista di quod a batteria per i piccoli. Non mancheranno certo ficattole e frittelle per la merenda.