Il cantiere immobile nella piazza: "La ditta riparta o dovrà andare via"

"Ad oggi non ci sono elementi per argomentare un’assemblea pubblica su piazza XX Settembre perché l’opera non è finita. I lavori devono ripartire. Né io né il sindaco siamo mai stati bugiardi seriali: abbiamo solo sollevato problematiche di sicurezza e di viabilità relative a tale opera. La mia abitudine è quella di parlare solo con documenti alla mano e così ho fatto in questi mesi": così l’assessore ai lavori pubblici di Poggio a Caiano Leonardo Mastropieri, risponde alla critiche avanzate dal gruppo "Poggio, Insieme!" di Francesco Puggelli che proponeva un incontro pubblico per fare chiarezza sull’interruzione dei lavori della piazza. Questa piazza ha avuto la sfortuna di trovarsi al centro di una viabilità dove hanno titolarità la Regione Toscana e la Provincia di Prato e in questi mesi fra pareri negativi, richieste di nulla osta, modifiche progettuali per adempiere alle richieste degli Enti e garantire la sicurezza dei pedoni, è finita che anche il cantiere riguardante la sola piazza con il suo arredo si è fermato. La questione viabilità, lo ricordiamo, è ancora da definire ma per terminare gli interventi in piazza non sussistono più impedimenti. Per il Comune di Poggio ci sono tutti gli elementi perché il cantiere riparta e ai tre solleciti via Pec (26 e 31 ottobre e 13 novembre) il direttore dei lavori non ha mai risposto.

E’ vero che i lavori si sarebbero interrotti comunque a causa degli eventi alluvionali e del maltempo, dal 2 novembre in poi ma da una decina di giorni potevano ripartire. Cosa farà adesso il Comune? "Come amministrazione – risponde Mastropieri – abbiamo inviato al direttore dei lavori l’intimazione a far ripartire il cantiere entro alcuni giorni. Dobbiamo attendere questa scadenza e poi, se nessuno si presenta all’atto di verbalizzazione di ripresa del cantiere, dobbiamo effettuare le procedure di risoluzione del rapporto. Questo prevede la legge. I lavori devono andare avanti, non c’è mai stato da parte nostra nessun tentativo di boicottaggio dell’opera, mancava questo nulla osta da parte della Provincia e una volta ottenuto si può procedere. Certamente, il silenzio del direttore dei lavori ci fa preoccupare ma sono fiducioso che la questione possa risolversi". E quanto all’assemblea proposta da Puggelli? Il sindaco Palandri se e quando riceverà l’invito, deciderà cosa fare avendo già spiegato più volte la propria posizione e Mastropieri ribadisce che "la vicenda è stata illustrata con la massima chiarezza".

M. Serena Quercioli