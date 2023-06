Il cantiere dimenticato Si lavora per il vialetto

Almeno qualcuno si è fatto vedere. Qualcosa si muove per il cantiere abbandonato all’ingresso del tribunale di Prato? La speranza è l’ultima a morire. Dopo gli articoli comparsi sulla stampa fa che denunciavano lo stato vergognoso in cui versa l’ingresso del palazzo di giustizia in piazzale Falcone e Borsellino, un paio di giorni fa alcuni tecnici del Comune e un referente per il Ministero – a cui spetta la realizzazione dei lavori nonostante la proprietà sia del Comune – si sono fatti vedere, hanno preso visione dello stato del luogo. Era presente anche addetto della ditta che doveva svolgere i lavori. Il cantiere è rimasto a metà ed è chiuso da almeno un anno. Motivo? I soldi sono finiti. Gli interventi sono cominciati nel 2019 e dovevano essere completati entro l’anno. L’intervento si è allungato in quanto è stato deciso di realizzare anche una scala esterna di emergenza, come richiesto dai vigili del fuoco dopo un sopralluogo per la sicurezza dello stabile. Il Covid ha imposto il primo stop. Poi i lavori sono ripartiti a singhiozzo.

Nel frattempo il costo delle materie prime è lievitato e la ditta non è stata più in grado di portare a termine l’opera. Servirebbe un nuovo finanziamento da parte del Ministro ma i tempi si stanno facendo biblici e l’erba, all’interno dell’area recintata dal cantiere, cresce a vista d’occhio, la sporcizia si accumula e l’ingresso del tribunale appare come un immobile dismesso e divorato dal degrado. La soluzione, che sarebbe stata trovata nell’immediato, sarebbe quella di riaprire quantomeno il vialetto che porta all’entrata del tribunale evitando di dover fare la gimcana che obbliga a passare proprio in mezzo al cantiere, dalla parte del cancello carrabile trasformato per l’occasione in passaggio pedonale. E’ stato chiesto alla ditta se è possibile almeno riaprire quel cancello dando una ripulita e una sistemata tutto intorno. Meglio di nulla, tocca accontentarsi. E i tempi? Si prospettano lunghi, come tutto quello che riguarda il tribunale. Nessuno si è sbilanciato ma sicuramente non se ne riparlerà prima di settembre. Vediamo se almeno entro l’anno si riuscirà a ristituire il vialetto di ingresso ai tanti utenti che giornalmente frequentano il palazzo di giustizia. A rimanere inorridito – e non è il solo – dallo stato in cui versa l’ingresso del tribunale era stato anche il viceministro Francesco Paolo Sisto durante la sua visita nell’aprile scorso tanto che aveva promesso un incontro entro la metà di maggio. Siamo a giugno e tutto è rimasto uguale.

Laura Natoli