Il cane antidroga al Serraglio. Trovati 90 grammi di hashish

Ritter, il cane antidroga della polizia municipale, ha scovato circa 90 grammi di hashish in un anfratto ricavato nella crepa di un muro in zona Serraglio.

Il ritrovamento è avvenuto l’altro giorno nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio e nell’ambito della programmazione preventiva concordata con la Prefettura e la Questura, per pattugliare varie zone cittadine con l’Unità cinofila antidroga della municipale

Il quantitativo di hashish è stato posto sotto sequestro ed ora sono in corso indagini per risalire a chi ha nascosto la sostanza.

L’episodio conferma che la presenza dei cani antidroga condotti dai loro addestratori si è rivelata utile a individuare sostanze sul territorio e per questo motivo, fanno sapere dalla polizia municipale, continuerà ad essere pianificata la loro presenza in città così da mantenere alto il livello di controllo.

"La zona del Serraglio continua a essere uno dei luoghi più critici del centro per lo spaccio e non solo – ha commentato patrizia Ovattoni, consigliera comunale di Fratelli di Italia –. Per questo penso che l’amministrazione debba attivarsi per istituire il Nost (nucleo operativo stazione) all’interno della polizia municipale, seguendo l’esempio di altre amministrazioni comunali". "Non posso che esprimere soddisfazione per l’operazione portata a termine dagli agenti – ha detto la consigliera – ma il problema è tutt’altro che risolto ed episodi di spaccio e aggressioni vengono segnalati da anni. Per questo, penso che sia necessario costituire anche a Prato il Nost per ottenere un controllo più capillare e costante".