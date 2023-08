Il campo estivo dei ragazzi speciali "Occasione di crescita per tutti"

Il campo estivo aperto a ragazzi disabili per la prima volta ha fatto tappa a Montemurlo. Sette ragazzi disabili provenienti dalla Georgia, dall’Italia, dalla Turchia e due ragazze del Campo solidarietà che provengono da Austria e Germania sono stati accolti in piazza Castello con suggestivo spettacolo di bandiere a cura degli sbandieratori e tamburini del Gruppo storico di Montemurlo. Da quattro anni a questa parte il Lions Club Montemurlo gestisce un importante service, quello del Campo disabili Toscana e solidarietà ’Poggi’ service del distretto Lions Toscana. Si tratta di un’esperienza di inclusività, nata per offrire a giovani disabili, stranieri o italiani, un’opportunità di incontro e di aggregazione con scambi di esperienze, visite culturali e momenti ludici. Il campo disabili del Lions, infatti, si propone di aiutare i ragazzi a sviluppare le proprie potenzialità attraverso attività di gruppo, culturali, ricreative, sportive e turistiche e promuovere la Regione Toscana e le sue ricchezze storiche, artistiche, turistiche. La serata a è stata resa possibile grazie al supporto e alla collaborazione della Misericordia di Montemurlo e del Cisom, che hanno fornito i quattro pulmini per il trasporto dei partecipanti al campo. "Sono felice che il campo abbia fatto tappa a Montemurlo. Si tratta di un’esperienza inclusiva per dare la possibilità a tutti i ragazzi di vivere una vacanza emozionante alla scoperta del territorio", commenta il sindaco Simone Calamai. "Faccio un plauso a tutti i componenti del Lions Club Montemurlo e in particolare al coordinatore Giovanni Renna, che già da diversi anni portano avanti, con passione e impegno, questa esperienza". Tutte le spese di soggiorno per ospitare i giovani disabili e gli accompagnatori del Campo Solidarietà sono sostenute dal Distretto Lions 108 La e dal Comitato organizzatore.