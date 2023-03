Il cacio con le pere, ecco l’anteprima

Da ricordare stasera alle 21.15 alla multisala Giometti del Parco Prato l’anteprima nazionale de Il cacio con le pere, il film made in Prato che segna il debutto alla regia di Luca Calvani (foto), progetto che vede coinvolto l’attore e showman anche nel ruolo di sceneggiatore e protagonista. Il film,è una commedia corale dall’atmosfera fresca e piacevole; accanto a Luca Calvani, che veste i panni di Fred Ruspanti, attore di successo improvvisamente rientrato nel borgo toscano di origine, troviamo Francesco Ciampi, versatile attore di teatro e commedia che veste i panni dell’odiato-amato fratello Fosco ed è co-sceneggiatore; Anna Safroncik, volto noto del cinema e della tv che interpreta la dolce Sofia; Elena Di Cioccio, comica navigata che qui interpreta Barbara, amica e collega di Fosco da una vita; Geppi Cucciari, irresistibile badante rumena; Giusi Merli, raffinata attrice di teatro salita alla ribalta per il ruolo de La Santa ne La grande bellezza di Sorrentino e qui in un cameo di grande forza ironica e emotiva; Gianluca Gori, che per la prima volta dismette i panni della sua sagace e elegantissima Drusilla Foer per interpretare il ruolo del notaio Mastini, impeccabile professionista d’alto rango e un po’ deus ex - machina della vicenda.