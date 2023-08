Il brutto esempio Tornano i cassonetti e nasce una discarica "Telecamere e controlli"

PRATO

Ciò che avrebbe dovuto essere un servizio ulteriore per i cittadini si è trasformato nell’emblema della maleducazione e dell’inciviltà. Succede a Mercatale di Vernio, esattamente in via Livio Becheroni, da mesi trasformata in una discarica a cielo aperto. E qui le responsabilità sono soltanto di chi utilizza l’area in maniera impropria tanto che l’amministrazione comunale da tempo ha alzato l’asticella dell’attenzione per beccare i furbetti dei rifiuti. A Vernio come in tutta la provincia, è in vigore il porta a porta, il sindaco Giovanni Morganti, in accordo con Alia, aveva chiesto e ottenuto la creazione di un’area di smaltimento a servizio dei cittadini. In particolare delle famiglie che hanno la seconda a casa a Vernio e che magari restando solo per qualche giorno si trovano in difficoltà con lo smaltimento dei rifiuti. Se qualcuno avesse dovuto partire prima del giorno di ritiro della differenziata, avrebbe potuto gettare la spazzatura nei contenitori sistemati in via Becheroni. Una soluzione di civiltà per evitare di vedere sacchetti lasciati fuori dalla case nei giorni sbagliati della raccolta. L’intuizione c’era e la realizzazione è stata efficiente peccato che ormai non passi giorno in cui i cassonetti non siano presi d’assalto da chiunque. Sacchi, scarti di ogni genere campeggiano nell’area dove sono presenti i contenitori di Alia: davvero una brutta scena e un problema per il Comune che ha deciso di intervenute aumentando i controlli della polizia municipale nella zona oltre a progettare l’installazione di una sistema di videosorveglianza per vedere chi si comporta in modo illegale.

L’area con i cassonetti avrebbe dovuto essere un aiuto in più, non sostituire il sistema di raccolta porta a porta né tanto meno diventare luogo di scarico di residenti e aziende. Il Comune di Vernio insieme ad Alia inoltre sta valutando la possibilità di spostare l’area di smaltimento in una zona diversa e meno isolata. "Da tempo si verificano scarichi impropri nella zona, un fenomeno che l’amministrazione condanna fortemente – spiegano dal Comune –. Stiamo valutando alcuni cambiamenti perché così proprio non va".

Silvia Bini