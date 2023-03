Il blitz con l’elicottero Serraglio nel mirino Controlli a tappeto con i cani antidroga

L’elicottero che ha sorvolato la città per quasi tutta la mattina. I cani antidroga che hanno cercato nelle fioriere, nelle macchinette automatiche dei biglietti del treno, nei cestini della spazzatura, negli androni dei palazzi. E lo spiegamento di forze è stato quello delle "grandi occasioni". La lotta allo spaccio intorno alla stazione del Serraglio va avanti serrata con blitz che si sono intensificati nelle ultime settimane dopo le tante proteste di cittadini e commercianti della zona stufi della continua presenza di spacciatori e tossici che rendono le strade intorno alla stazione sempre meno sicure.

La risposta delle forze dell’ordine è stata quella di presidiare la zona in modo costante per scoraggiare i potenziali delinquenti a svolgere i propri traffici illeciti in uno dei luoghi più frequentati del centro storico.

E ieri mattina è stato organizzato un nuovo articolato servizio di vigilanza e controllo del territorio con modalità "ad alto impatto”, finalizzato proprio a riscontrare e prevenire tutte le situazioni di degrado e illegalità che creano allarme e timore tra i cittadini, soprattutto in zone insidiose come le stazioni.

Il servizio, di carattere interforze, coordinato dalla Questura, ha visto la partecipazione complessiva di 24 operatori tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, presente con una propria unità cinofila, oltre a un elicottero della polizia di Stato del reparto volo di Firenze, che ha sorvolato i cieli del centro per tutta la mattina. Durante il servizio, allargato alle strade limitrofe della stazione del Serraglio, come le vie dove si affacciano gli esercizi commerciali, il parcheggio del Serraglio e le aree intorno alle scuole, oltre a mirati posti di blocco nelle aree sensibili, è stato controllato un centinaio di persone

potenzialmente sospette.

Nel corso del servizio, una persona è stata denunciata per reati legati all’immigrazione.

"Questa tipologia di servizi di polizia, nell’ambito della pianificazione voluta dal questore Giuseppe Cannizzaro – spiegano dalla Questura – e rivolta a elevare gli standard di sicurezza del territorio, verranno ripetuti, con le stesse modalità e con il concorso di tutte le forze di polizia, con cadenza costante".