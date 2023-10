Il bisogno assoluto di cantieri

Sulle strade, un disastro. Sui treni, un disastro. In autobus, vedi i problemi delle strade. Spostarsi è un calvario. La serie di disagi e proteste di questa settimana, dalle code per la chiusura di via Sant’Antonio e lo sciopero dei bus a quelle per l’incidente sulla 325 fino ai pendolari che assaltano il treno, ieri mattina, non è affatto casuale e non bisogna assolutamente pensarlo. Sarebbe un errore grave perché condurrebbe, una volta di più, a non agire rapidamente e invece di cantieri c’è bisogno eccome. Per allargare la Firenze-mare fino a Peretola, per dare alla 325 una alternativa almeno dignitosa, per avere una vera metropolitana di superficie quando finalmente ci sarà la stazione dell’Alta velocità a Firenze. Già, ma quando?