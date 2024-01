Il Bisenzio deve aspettare Pasqua. Pulizia in corso, ma si procede piano. Le auto distrutte sono un rebus

Al lavoro per ripulire le sponde del Bisenzio. I segni dell’alluvione sono ancora evidenti in più tratti, il corso d’acqua principale della città è stato ferito dall’ondata di maltempo del 2 novembre e oggi, a quasi tre mesi di distanza, il lavoro da fare è ancora lungo. Gli operai inviati dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno sono impegnati nel tratto che va dal ponte Datini a risalire il corso verso Vernio. Il tratto è lungo e le opere di pulizia vanno a passo d’uomo. A rendere tutto più complicato (e lento) ci si mette la burocrazia che in questo caso significa competenze.

Gli addetti del Consorzio di bonifica che hanno preso in carico la metà degli interventi di somma urgenza insieme al Genio Civile (tra questi c’è appunto, la manutenzione del Bisenzio) possono occuparsi solo della pulizia dei residui vegetali: piante, tronchi di albero, masserizie. Le carcasse di auto trascinate per chilometri dalla furia dell’acqua del 2 novembre che ancora sono presenti lungo le sponde invece non possono essere rimosse dal Consorzio. In questo caso la competenza è dell’amministrazione che quindi deve affidare il lavoro ad una seconda società. Un doppio lavoro, ma soprattutto una doppia perdita di tempo.

Anche solo per la rimozione e pulizia del fiume dai residui vegetali dal ponte Datini fino a Vernio le previsioni non sono così ottimistiche: la dead line è entro Pasqua. Ancora più di due mesi di lavori prima che il fiume possa tornare a scorrere nel suo letto libero da ostacoli. Parallelamente dovrà avvenire la pulizia da tutto quello che non è vegetale e in questo caso all’opera ci sarà un’altra ditta specializzata e individuata dal Comune.

"Il lavoro di ripulitura del Bisenzio che ci è stato affidato per somma urgenza sta procedendo come da programma – spiegano i tecnici del Consorzio di bonifica Medio Valdarno –. Si tratta di interventi che procedono lenti per la natura del lavoro, la previsione è di terminare entro Pasqua".

Il Consorzio è a lavoro anche nel comune di Camignano: in particolare sul Furba. "Siamo intervenuti in più tratti del torrente sempre indicato tra le priorità delle somme urgenze determinate dall’alluvione – continuano da Consorzio –. In questo caso si tratta soprattutto di riparazione di tratti di argine crollato, ci sono tre punti come osservati speciali: uno più a monte, un tratto di torrente che scorre vicino al paese di Seano sempre per la sistemazione dell’argine e nei pressi della scuola per il cedimento di una sponda".

Silvia Bini