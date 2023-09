"Il bando era scaduto, presto ci sarà l’ingresso del nuovo titolare"

"La gestione, dopo cinque anni di affidamento, era scaduta e quindi è stata necessaria una nuova gara di appalto". Così il dirigente del Buzzi, Alessandro Marinelli (nella foto) ha confermato nei giorni scorsi il cambio di servizio per il bar interno alla scuola di viale della Repubblica. "La gara si è svolta senza intoppi, tra l’altro il prossimo sarà un affidamento lungo di sei anni che poterà beneficio all’istituto. Anche i locali della caffetteria avevano necessità di un restyling, questa sarà l’occasione per rimodernare gli ambienti e migliorare ancora di più il servizio. Stiamo procedendo con i tempi previsti, l’obiettivo è aprire il prima possibile. Intanto all’interno della scuola ci sono i distributori di bevande e cibo". Genitori e studenti però avevano chiesto al preside un proroga fino all’aggiudicazione della nuova gara, visto che ancora non sono noti i tempi. La gestione secondo loro poteva essere lasciata alla azienda Fabbri che aveva vinto l’appalto nel 2018. Il dirigente ha replicato sottolineando che l’obiettivo è dare lo stesso servizio di sempre in tempi brevi.