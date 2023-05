Il 98% degli imprenditori non trova nuove leve

La domanda non soddisfa l’offerta. È la spada di Damocle che pesa sulla testa dell’artigianato non solo tessile, alle prese con il turnover. I numeri fotografati dal 2° rapporto Mismatch, frutto di una recente indagine tra le imprese di Prato e Pistoia associate a Cna Toscana Centro, sono impietosi. Sono nell’area pratese a breve termine il mercato del lavoro avrà bisogno di oltre 6000 operai, 1800 tecnici e 600 impiegati. Nel complesso, per le aziende del manifatturiero, adeguando la stima già fatta lo scorso anno si conferma la necessità nel medio termine di circa 15.000 nuovi lavoratori che abbiano competenze adeguate. Un esercito che le scuole professionali e tecniche pratesi, nonostante siano tra le più frequentate della regione, non riescono a soddisfare. Secondo il campione intervistato il 97,47% delle imprese ha difficoltà a reperire operai specializzati (fenomeno trasversale a tutti i mestieri), il 100% non riesce a trovare tecnici specializzati (soprattutto nel manifatturiero) e l’84,12% ha difficoltà a reperire commerciali e amministrativi.