Massimo Becheri, coordinatore dei meccanotessili Ctn evidenzia come "gli ultimi due anni abbiano dato risultati ottimi con una grande ripresa degli investimenti del mercato italiano grazie alle agevolazioni industria 4.0 e che purtroppo saranno ridotte - dice -. Flessione dell’export per la difficoltà della banche a concedere lettere di credito in rapporto al fenomeno dell’inflazione, ma anche perché i clienti attendono le novità alla fiera Itma che si svolgerà a Milano". Per il settore dell’edilizia interviene Daria Orlandi, presidente Ance Toscana Nord: "Scontiamo l’effetto della fine del super bonus per l’edilizia privata, mentre ci sono buone aspettative per il 2023 sulla parte del mercato pubblico. Stanno uscendo diversi bandi legati ai fondi Pnrr. Abbiamo lavorato anche ampliando i siti industriali o facendo capannoni ex novo". Nel 2023 enterà in vigore il nuovo Codice degli appalti che "porterà agevolazioni nell’ambito delle infrastrutture. Per noi è un tema importante: in questi giorni si è tornati a parlare della variante alla 325".