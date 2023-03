Idee sul capitalismo A Pecci books due libri e un film

Domani un Pecci Books "sperimentale" su un tema complesso e di grande attualità: il capitalismo oggi. Sono in programma due presentazioni di libri in simultanea, dueautori che si intervistano reciprocamente e la proiezione finale del docu-film sulla lotta della Gkn (foto). Si parte alle 18.30 con il giornalista Riccardo Staglianò e il suo "Gigacapitalisti" (Einaudi 2022) in dialogo con Alfonso Musci, ricercatore dell’università di Firenze, con "Dalla catastrofe alla speranza" (Mandese Editore 2022). Alle 21 la proiezione di "E tu come stai?" di Filippo Maria Gori e Lorenzo Gori sulla lotta della Gkn, con intervento dei registi, del collettivo di fabbrica e del presidente dell’Istituto Ernesto De Martino, Stefano Arrighetti. La storia è tristemente nota: il 9 luglio 2021 400 lavoratori dello stabilimento di Campi vemgono licenziati da un giorno all’altro, via mail o sms. Nessun preavviso, nessuna crisi. La reazione degli operai non si fa attendere. Occupano lo stabilimento, vi organizzano un presidio e avviano una mobilitazione che coinvolge l’intero territorio e altre lotte del paese. Infine, a proposito di Pecci c’è da ricordare oggi alle 18.30 nella sala cinema la proiezione di Your Storm Our Dew (2022), il nuovo video di Cleo Fariselli.