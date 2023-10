Idee logiche. Ora discutere e accelerare

Fa passi avanti la riforma del mercato del lunedì, sollecitata su La Nazione fin dall’estate dagli operatori e dalle associazioni. Confcommercio, dopo aver incontrato l’assessore Squittieri, ha messo nero su bianco due proposte che saranno discusse con i tecnici e non solo nella riunione del 30 ottobre che vedrà protagonisti tutti i soggetti coinvolti dal dibattito sul futuro dei banchi. Le idee sul tavolo sono logiche e danno forma alla filosofia condivisa da tutti: con un mercato che adesso conta 111 posti non assegnati, che saranno probabilmente 130 o 140 a fine anno, non ha senso occupare tutti i quadranti senza liberare parcheggi e quindi ridurre il caos sulle strade. La partenza è buona, ora bisogna accelerare.