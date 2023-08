Idea Toccafondi per Siena Calcio? C'è ancora tempo per Prato e Siena

Tutto posticipato. Attraverso una nota apparsa ufficiale, il Comune di Siena ha comunicato la decisione di prorogare fino alle ore 24 del prossimo 20 agosto il termine per l’avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo al Siena calcio. Con tale documento "si attiva l’iter amministrativo, nel rispetto dei canoni di pubblicità, imparzialità e trasparenza, per l’espletamento di una procedura esplorativa volta ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche candidabili per l’iscrizione della squadra di calcio della città di Siena al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 20232024".

Paolo Toccafondi, così come gli altri imprenditori che sono stati accostati alla possibilità di rilevare la società bianconera, hanno quindi ancora un paio di giorni di tempo per meditare bene sul da farsi. L’operazione, che sarebbe molto simile a quella già messa a segno dall’ex patron del Prato col Livorno, è resa in realtà molto complicata dai tempi ristretti a disposizione e da tante incognite ancora in attesa di essere sciolte.

Di sicuro la nuova compagine societaria dovrà presentare, entro mezzogiorno del 23 agosto, la documentazione necessaria alla Federazione per l’iscrizione al campionato d’Eccellenza. In mezzo servirà un passaggio dal notaio e poi i tempi per allestire una squadra di livello sono molto corti. Infine pesa la questione stadio, con la gestione che ancora non è certo possa essere affidata al "nuovo Siena". Insomma un’avventura in cui sembra tutt’altro che allettante imbarcarsi, ma mai dire mai. All’inizio della prossima settimana sapremo se partirà o meno un nuovo capitolo della storia calcistica di Paolo Toccafondi.

L. M.