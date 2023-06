I vicini sentono cattivo odore, anziana trovata morta dopo 15 giorni

La macraba scoperta è stata fatta ieri mattina dalla polizia municipale intervenuta dopo la richiesta di aiuto da parte di alcuni vicini di casa. La tragedia si è consumata in un appartamento in via Filzi dove una anziana di 70 anni, italiana, è stata trovata morta. Secondo quanto riferito dal medico legale, il decesso dovrebbe risalire a due settimane fa. A far scattare l’allarme sono stati i vicini di casa che da diversi giorni sentivano cattivo odore provenire dall’appartamento dell’anziana che abitava da sola. Così ieri mattina hanno chiamato la polizia municipale che, arrivata sul posto, è entrata nella casa scoprendo il cadavere della pensionata. L’anziana è morta per cause naturali. E’ stato avvertito anche il pm di turno che ha dato il via libera alla rimozione della salma. Secondo quanto appreso, la pensionata era rimasta sola dopo la morte del marito e della figlia che abitava con lei. Purtroppo, nessuno si era accorto che da 15 giorni non dava più notizie di sé.