I "Viaggi" artistici di Adriana Leati. Domani il vernissage

Nella Saletta Campolmi si inaugura sabato 20 gennaio dalle 18 alle 23 la mostra personale di Adriana Leati dal titolo "Viaggi" (orari 10.30-13 e 16-19.30; il 26 e il 30 gennaio 10-30-13 e 16-23; ingresso libero). La mostra nasce dall’idea di raccogliere in una esposizione le opere di pittura e di grafica rappresentative della ricerca artistica svolta dalla pittrice. Il viaggio che la Leati intende, può rappresentare il momento di introspezione più intimo di ognuno, come dimostrano i soggetti ritratti su non luoghi in movimento. Nelle opere di Leati si cambia strada, ci si perde, si fa amicizia, ci si diverte, ci si ferma, si diverge, si sfiora una destinazione che non è mai l’ultima, la quale però permette di avvicinarsi sempre di più al prossimo viaggio.

La mostra offre una prospettiva sulla varietà dei lavori realizzati dall’artista durante il suo personale viaggio, sino ad oggi.

Leati, nata a Verona nel 1966, si diploma al liceo classico Cicognini e si laurea in Architettura a Firenze. Frequenta il Laboratorio d’Affresco di Vainella a Figline. Nel 2013 apre lo studio d’arte "aRtelier", dove tuttora lavora. Dal 2005 svolge attività di docente di disegno e pittura.