I titolari? Troppi già in pensione

Sono complessivamente (ultimi dati disponibili anno 2022) 29.203 le imprese attive a Prato. Sul territorio oltre il 90% dichiara che le proprie necessità di personale sono rimaste simili a quelle di inizio 2022 o addirittura c’è una previsione di maggiori assunzioni.

Il tema della successione d’impresa è una delle urgenze più pressanti visto che nelle province di Pistoia e Prato oltre 25.000 imprenditori (più del 40% del totale) sono già in pensione o in procinto di entrate in età pensionabile. Si tratta di una necessità che nel solo settore manifatturiero creerà un movimento su numero di imprese comprese tra 5.000 e 7.000. Ma chi sarebbero i nuovi imprenditori destinati a succedere? I tre quarti delle imprese (74%), prevedono di assumere nei prossimi tre anni. Oltre il 50% delle imprese che assumeranno, prevedono di creare nuova occupazione in relazione alla crescita della propria attività. Sul fronte delle tipologie il 54,71% intende applicare contratti a tempo indeterminato, il 35,41% a tempo terminato, il 34,68% apprendistato, il 13,70% tirocinio e il 5,95% somministrazione.

Nel complesso, solo per le aziende del manifatturiero, adeguando la stima già fatta si conferma quindi la necessità nel medio termine di circa 15.000 nuovi lavoratori.