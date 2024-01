I Tipo-turisti sbarcano all’azienda Nova Fides

Partono oggi le visite guidate di Tipo per il 2024, il progetto di turismo industriale di Prato e del suo territorio. Il primo appuntamento è a Montemurlo con ‘Green & Social, tessuti rigenerati per un nuovo mondo’, in programma dalle 15 alle 18 alla Nova Fides e nel suo reparto di tessitura (la Tessitura Paola) e il Victory Café, alla scoperta di progetti di economia circolare, storia e iniziative sociali.

Il ritrovo sarà al lanificio Nova Fides (via Bisenzio 88, Montemurlo), e sarà possibile visitare l’azienda guidati dai titolari, la famiglia Calabresi, incluso il relativo reparto di tessitura, la Tessitura Paola. Si entrerà in contatto anche con i tanti progetti sociali e votati al risparmio energetico e alla sostenibilità ideati dall’azienda, come 2nd Chance, che attraverso l’acquisto di capi fabbricati con tessuto 100% riciclato made in Prato, permette di costruire e accendere lampioni in villaggi rurali del Senegal. L’itinerario dedicato alla sostenibilità si concluderà al Victory Cafè, in cui, prima di gustare un aperitivo tra telai meccanici e antichi macchinari, sarà possibile conoscere i tanti progetti di arte tessile che vengono realizzati a livello internazionale con il coinvolgimento delle scuole, oltre a visitare il prezioso archivio privato di curiosità tessili e reperti industriali allestito in collaborazione con il Museo del Tessuto.

"Tipo offre una nuova opportunità per scoprire il territorio e le sue eccellenze – spiega l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero –. Le visite in fabbrica portano il visitatore nel cuore produttivo del nostro distretto, attraverso la conoscenza autentica dei protagonisti del mondo imprenditoriale locale". Costo dell’itinerario: 15 euro intero, 12 ridotto. Acquisto biglietti sul circuito Ticketone.