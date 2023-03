I tesori nascosti di Palazzo Martini La visita di FareArte

Continuano le visite guidate agli storici palazzi della città organizzate da FareArte per far scoprire a pratesi e non, le ricchezze storiche e artistiche del centro storico. Domani alle 14,45 apertura straordinaria di Palazzo Martini in via Santa Trinita. L’edificio, denominato il Palazzo della Musica, è sede della scuola musica Verdi, della Camerata strumentale Città di Prato, di Rete Toscana Classica e della Biblioteca musicale Luciano Bettarini. Un luogo unico nel panorama nazionale e internazionale, dove convergono la formazione, la produzione e la diffusione della musica. L’edificio fu fatto edificare, nel 1818, da Francesco di Lorenzo Martini, detto Ceccobue, in un’area in cui anticamente sorgevano case e torri medievali. Il progetto fu affidato all’architetto Giuseppe Valentini che unificò i vari corpi di fabbrica con una facciata monumentale neocinquecentesca su tre piani. Le stanze del palazzo, soprattutto al piano nobile, sono testimoni di una pagina fra le più importanti dell’800 artistico pratese. Sotto gli intonaci attuali, si possono trovare le tracce dei fasti decorativi con cui i Martini e i Valapert vollero decorare la loro residenza. Visita guidata gratuita per i soci di FareArte. Prenotazioni 335 5312981 o [email protected]