I tagli contestati al Pnrr Rebus case di comunità

L’allarme che la revisione al Pnrr colpirà anche la sanità toscana e di conseguenza anche quella pratese è stato lanciato dal governatore Eugenio Giani e dalla stessa Anci Toscana. Per il Governatore i tagli in sanità rappresentano circa un terzo. In Toscana si traduce in circa 20 case di comunità in meno sulle 77 in previsione, come pure in 7 o 8 ospedali di comunità in meno rispetto ai 23 previsti. Al coro di preoccupazioni si aggiunge la voce della Cgil, partendo dal documento "Proposte per la revisione del Pnrr" del 27 luglio scorso diramate dal Ministro per gli affari europei, il Sud e le politiche di coesione e Pnrr. "La rimodulazione dell’investimento sulle Case della Comunità – sostiene Nicoletta De Angelis della segreteria Cgil Prato – riguarderà i nuovi edifici delle strutture per i quali la realizzazione entro giugno 2026 è a rischio. Gli interventi previsti dal documento del Governo passeranno da 1350 a 936 e non vorremmo che il taglio degli investimenti fosse lineare negli effetti". In area pratese sono quattro le Case di comunità che dovranno sorgere: a Prato all’ex Misericordia e Dolce, a Vaiano con l’ampliamento del distretto, a Montemurlo con un edificio ex novo e a Poggio a Caiano con l’ampliamento dell’edificio di via Giotto.

Secondo De Angelis se i tagli fossero veri"una tra le quattro Case di comunità previste dalla delibera del 28 febbraio 2022 dalla Asl Centro salterebbe nella fase attuativa del piano. Ovvero una realtà progettuale tra quelle di Poggio a Caiano, Vaiano, Prato e Montemurlo verrebbe sacrificata a favore del taglio previsto dal Governo".

Dall’Asl, al momento, si preferisce non fare commenti, i tempi sono troppo prematuri e vanno attese le indicazioni sui criteri dei tagli lineari da applicare sulla gestione dei fondi Pnrr. Le Case di comunità di Prato, Montemurlo e Vaiano hanno il permesso a costruire. In arrivo a breve anche quello di Poggio a Caiano, nel rispetto dei tempi previsti. Poi la Società della salute potrebbe procedere con l’affidamento dei lavori entro la fine di settembre, ma il condizionale è d’obbligo, a questo punto.

Sarebbero a rischio anche le Centrali operative territoriali che passeranno da 600 a 524 in tutta Italia, con una riduzione del 13% di realizzazione. "Nella zona pratese – avverte De Angelis – una delle due Cot previste tra quella del Giovannini e quella del Misericordia e Dolce traballa mentre a rischio è uno dei due ospedali di comunità previsti dalla delibera di Asl a fronte di un taglio del 24% degli investimenti del Pnrr". Intanto - il Pd toscano lancia la campagna di mobilitazione "La salute prima di tutto" sul tema della sanità.