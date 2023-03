I sorrisi per Aid Aristomanfani al Politeama

Nello scombinato regno di Monteferranella (una terra di mezzo fra Monteferrato e Striglianella) alla corte di Re-Almo e Re-Gina per seguire le esilaranti avventure di principi, conti, maghi, giullari, ciambellani e dame di compagnia. È la favola messa in scena al Politeama dalla Compagnia degli Aristomanfani sabato 4 alle 21 e domenica 5 marzo alle 16: il ricavato servirà a per finanziare i laboratori dell’Associazione Italia Dislessia di Prato rivolti a studenti con diagnosi Dsa. Si tratta di una commedia brillante in due atti scritta e diretta da Aldo Toccafondi e ambientata in un regno dove si vive con usi e costumi medievali, con qualche concessione alla tecnologia dei giorni nostri. Sul palco ci saranno Antonella Vignali, Silvia De Marni, Stefano Lazazzara, Maurizio Rigotti, Annamaria Meola, Renata Mazzoni, Sergio Paolini. Aldo e Marco Toccafondi. Apporto tecnico ed effetti di Edoardo Rigotti, costumi e arredamento scenico Carla Calignano, scene Sergio Paolini. I biglietti sono disponibili al Politeama e alla sede Aid in via Galcianese 20H (tel. 392 4356353). I laboratori saranno rivolti ad alunni con diagnosi Dsa che frequentano dalla quinta della primaria alla seconda delle superiori compese e si svolgeranno nella sede Aid di Prato con tutor specializzati. Si svolgeranno da aprile per sostenere bambini e ragazzi negli ultimi mesi di scuola prima delle vacanze, ma potranno proseguire anche in estate, con la formula dei campus, e all’inizio del nuovo anno scolastico. "Il teatro fa bene, aiuta a crescere e siamo particolarmente orgogliosi di questo spettacolo che risponde in pieno anche alle nostre finalità – ha detto la presidente del Politeama Beatrice Magnolfi – Il legame con il territorio e quello con le associazioni che lavorano in campo culturale e sociale sono molto importanti".

"Ci divertiremo, scopriremo il fascino del palcoscenico e centreremo anche l’obiettivo di mettere in piedi laboratori specifici, che saranno un punto di riferimento per bambini e ragazzi anche durante l’estate", ha aggiunto la coordinatrice regionale Aid Manuela Zacchini.