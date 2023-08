I soliti furbetti dei rifiuti Via Marini e via Giuliotti scambiate per discariche

Con l’agosto si fa spazio il degrado. La città si svuota parzialmente e le discariche aumentano. Sarà perché chi si sente in diritto di abbandonare spazzatura e scarti di ogni genere ovunque, in estate crede di essere meno osservato. Fatto sta che le discariche aumentano così come le segnalazioni al cittadino-cronista, la rubrica de La Nazione contattabile al numero WhatsApp 337.1063052.

Degrado in via Marini, nel cuore del Macrolotto zero dove a giudicare dalle foto inviate dai lettori, in strada finisce davvero di tutto. Pancali, scarti edili, rifiuti abbandonati proprio in bella vista per chi passa da via Marini, strada centrale. Eppure esiste il servizio ritiro ingombranti messo in campo da Alia e amministrazione. Evidentemente il problema della discariche è aggravato da quanti non pagano la tassa sui rifiuti e quindi non hanno diritto di avvalersi dei servizi come appunto quello del ritiro degli ingombranti. Il risultato? Intere strade e giardini invasi da rifiuti di ogni genere tra mobili e immondizia. "Non possiamo vivere con questo degrado", scrive al numero Whatsapp una residente scoraggiata della zona del Macrolotto zero. In effetti la situazione non è confortante.

Non va meglio nello spazio verde comunale che si trova in via Giuliotti nella zona delle Fontanelle. Un albero è stato scambiato per un cassonetto dell’immondizia: l’apoteosi della maleducazione. Due settimane fa proprio ai piedi della pianta era stato scaricato un materasso, poi rimosso dagli operatori di Alia. Oggi, a due settimane di distanza, ecco che la pianta è stata di nuovo presa di mira dai furbetti dello scarico illegale: al posto del materasso adesso ci sono mobili, sacchi di plastica, cassetti rotti, un lavello e persino una caldaia dismessa. Cumuli di rifiuti sotto l’albero accanto alle panchine sistemate per quanti vorrebbero godersi il fresco dei giardini.

"Il problema non si risolve ma aumenta – scrive un lettore –. Nello stesso punto dove era stato scaricato un materasso che è stato poi rimosso, adesso ci sono pneumatici e un lavello mentre in un un altro punto del giardino sono stati abbandonati mobili rotti e addirittura una caldaia, ma qual che è peggio è che ogni giorno i rifiuti aumentato. Il Comune deve prendere provvedimenti perché non si può permettere che un’area verde venga deturpata da incivili".