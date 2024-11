I soliti errori del Viaccia

"Siamo sempre a recriminare. Stavolta per colpa nostra. Troppi errori davanti alla porta e alcune distrazioni in fase difensiva ci sono costate caro. Non molliamo. Testa bassa sapendo che dobbiamo rincorrere dal basso". Cerca di non perdersi d’animo Alessio Giugni, allenatore del Viaccia, malgrado la sconfitta per 2-1 rimediata nello scontro diretto salvezza contro il Marginone. Ora il Viaccia è sempre più solitario in fondo alla classifica del girone A di Promozione con 5 punti, ma le avversarie restano a poca distanza (Intercomunale Monsummano a 7 punti, Firenze Ovest a 8) e la stagione è ancora lunga: "Avremmo meritato di chiudere il primo tempo sul 3-0, viste le occasioni create invece al primo mezzo errore abbiamo incassato il pareggio, dopo aver fallito tantissime opportunità incredibili – insiste Giugni -. Lasciamo troppi punti per errori evitabili".

L.M.