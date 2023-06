I sindaci d’accordo "Viabilità alternativa Governo e Regione ci diano una mano"

"Avrebbe potuto essere la tempesta perfetta": commenta così Primo Bosi, durante una conferenza stampa convocata d’urgenza con tutti i sindaci valbisentini, il presidente della Provincia, Calamai, il comandante della Municipale, Rodolfo Ricò, e la comandante provinciale dei vigili del fuoco, Stefania Fiore, la serie di concomitanze protagoniste nella lunga mattinata di ieri, con la ex Statale completamente chiusa al traffico, i treni ridotti per i lavori e una delle poche vie di fuga alternative, via di Faltugnano, sventrata dagli scavi per la metanizzazione. "Abbiamo contattato la ditta che ha l’appalto a Faltugnano – prosegue Bosi – che ha subito chiuso il cantiere per far passare le auto e le Ferrovie hanno messo a disposizione treni aggiuntivi per il pomeriggio". Tutto ciò non è bastato a placare le polemiche, con cittadini e imprenditori che continuano a chiedere una viabilità alternativa degna e che tornano a puntare il dito sulla sicurezza della Sr 325 nel tratto dove è stata realizzata la ciclabile, dove si sono verificati ben tre incidenti. "La grandezza della sede stradale è a norma – dice Bosi – ed è stata una fortuna che ci fosse la ciclabile al posto delle auto parcheggiate, perché altrimenti sarebbe stata una tragedia". Per quel che riguarda la viabilità alternativa, il fatto di ieri ricorda l’evento analogo di chiusura totale della Sr 325 avvenuto nel 2016 a Colle, dove la montagna franò sulla carreggiata. Anche allora, macchine e mezzi pesanti restarono bloccati su vie di fuga inadeguate e il dibattito si accese sulla viabilità alternativa.

"In realtà – spiega Bosi – sono state fatte diverse migliorie alla Sr 325, come le rotatorie, la messa in sicurezza del fronte a Le Coste e i lavori a Il Fabbro. Di una nuova viabilità a lungo termine e di lavori urgenti sulle alternative ne stiamo parlando in un tavolo con la Provincia e tutti i comuni interessati, compreso Prato. L’incontro in Regione non c’è stato ma sarà a breve". "Come Comune abbiamo rimesso a posto la viabilità alternativa – incalza Bongiorno – come la via di Canvella o quella di San Quirichello. Certo è che abbiamo oltre 600 chilometri di strade e un Comune piccolo come il nostro non può farcela da solo. E’ bene che lo Stato lo capisca e che ci aiuti". Di prospettive e di necessità e di urgenza di viabilità alternativa, compreso l’adeguamento di quella attuale, e dell’importanza dell’ascolto della Regione hanno parlato anche il sindaco di Vernio Morganti e Simone Calamai. "Come Provincia – ha detto Calamai – c’è la disponibilità a rafforzare il pattugliamento con i nostri agenti".

Claudia Iozzelli