"I segni del tempo" Una cena benefica della Sartoria Auser

Nuovo approfondimento per gli anziani dell’Auser Sartoria di Vaiano, che venerdì, per il ciclo "I segni del tempo. Considerazioni sulla vita, fra passato, presente e futuro, consapevolezza e prospettive dinamiche" incontreranno l’autore dei testi affrontati negli ultimi mesi nel gruppo di lettura. I libri che saranno approfonditi venerdì, alle 18, alla sala polivalente in via Aldo Moro, saranno "Scegli di vivere, cambiamento e gusto della vita" e "Il coraggio di vivere, oltre le paure che ci abitano. All’incontro sarà presente l’autore, Simone Olianti, e l’associazione "Tutto è vita", attualmente impegnata per la ricostruzione del borgo di Mezzana. Proprio all’associazione e alla ricostruzione del borgo "Tuttoèvita" andrà il ricavato della cena che seguirà l’approfondimento di lettura. Le cuoche della Sartoria prepareranno minestra di pane, sformato di spinaci, ceci in insalata e schiacciata alla Fiorentina farcita con panna. Oggi è l’ultimo giorno disponibile per prenotarsi per la cena, che ha un costo di 15 euro, al numero: 338 5326678