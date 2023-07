I saldi e le notti dello shopping "Tenere i negozi aperti non basta Servono più eventi in centro"

"I soli negozi aperti il giovedì sera non bastano per aiutare i commercianti e per accendere il centro. Per attirare più persone, vista anche la concorrenza dovuta ad altre iniziative sparse in giro per i territori limitrofi, occorre un’offerta da parte dell’amministrazione comunale che riesca ad essere maggiormente coinvolgente e accattivante nei confronti dei cittadini e dei visitatori". A prescindere degli affari più soddisfacenti per qualcuno e meno per qualcun altro, i commercianti del centro storico sono concordi su un punto: il format attuale della "Prato Shopping Night", che coincide con l’apertura serale dei negozi, non funziona e va necessariamente rivisto.

"Servono delle attività collaterali: che sia un concorso di qualsiasi genere, un’esibizione di una scuola di danza o qualcosa di simile – dice Devis Cuboni, titolare dell’omonimo negozio d’abbigliamento ubicato in Piazza del Duomo – Si può e si deve fare qualcosa di diverso, come accadeva in passato". Dello stesso avviso è Marta Castellano de La Bottega degli Artigiani. "Da me sono passati i clienti abituali, non posso dire di aver allargato il mio giro grazie a giovedì sera – sottolinea la commerciante di via Muzzi – In questa strada viene organizzato il "Luglio Vintage" dai negozianti, ma probabilmente occorrerebbero anche altre iniziative. Se la mia attività resterà aperta tutti i giovedì di luglio? Sinceramente non credo. I primi tre sicuramente sì, mentre per quanto concerne l’ultimo la risposta è più no che sì".

Una scelta, quella di chiudere nonostante la "Prato Shopping Night", che alcuni negozianti del centro hanno già preso due giorni fa. "E’ una decisione assolutamente legittima e comprensibile. Per quanto ci riguarda, la serata di giovedì ci è servita più che altro per pubblicizzarci: i clienti hanno visto la vetrina, hanno dato un’occhiata ai prodotti e magari torneranno in questi giorni per comprare. Ma sul momento, gran parte di chi ci è venuto a trovare ha preferito rinviare l’acquisto – la testimonianza di Duccio Mantellassi dell’omonimo negozio di calzature in via Garibaldi – Questo perché di sera le persone vengono in centro soprattutto per mangiare, bere e divertirsi. Avevamo una mezza speranza per il discorso della partenza dei saldi che cadeva proprio giovedì scorso, ma ormai la corsa forsennata per sfruttare un’occasione non si registra più. Questo perché gli sconti, sia nei negozi fisici che pure online, vanno avanti tutto l’anno".

La musica cambia leggermente passando da Scarpelli Calzature. "I saldi? Siamo partiti con il piede giusto e per questo siamo soddisfatti. Parlando di giovedì invece, sinceramente abbiamo lavorato a buoni ritmi. Certo, questo non significa che la "Prato Shopping Night" non possa essere migliorata. Confermo quanto affermato dai miei colleghi, ossia che necessiteremmo di un’operazione maggiormente coinvolgente per i cittadini, così da provare a portare in centro storico anche persone da fuori", il pensiero di Sergio Scarpelli. "Nuove iniziative, ma anche una maggiore pubblicità dell’evento: ecco quello che chiediamo – racconta Vera Visone del negozio d’abbigliamento Street in via Pugliesi – Nonostante questo, gli affari non sono andati male giovedì, anzi. E sui saldi, essendo appena cominciati, dico di aspettare a giudicare l’andamento e di fare un bilancio più avanti".

Francesco Bocchini