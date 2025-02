I ruoli, le mille campagne elettorali

Laureata in psicopedagogia, Rita Pieri ha sempre lavorato nel mondo della scuola, affiancando l’impegno politico alla sua professione di insegnante. Dal 2014 è preside dell’Istituto Scuole Mantellate di Pistoia.

Tra i fondatori di Forza Italia a Prato, ha partecipato per la prima volta alle elezioni nel 1995, venendo eletta nel primo consiglio nella storia della nostra Provincia. Tre le sue legislature in consiglio comunale: dal 2004 al 2009, dal 2014 al 2019 (record di preferenze e capogruppo del partito) e dal 2024, unica eletta di Forza Italia. E’ stata assessore all’istruzione pubblica, università e pari opportunità nella giunta di Roberto Cenni tra il 2009 e il 2014.

Per spirito di servizio, si è candidata alle politiche per il Senato nel 2018 e nel 2022, alle elezioni europee nel 2019. E’ stata componente della commissione provinciale pari opportunità e coordinatrice comunale di Forza Italia. All’interno del suo ormai ex partito, Rita Pieri è stata anche coordinatrice regionale per Azzurro Donna e responsabile nazionale per la cultura della stessa associazione.

In questi trent’anni di attività in politica si è occupata in particolare di scuola, cultura, pari opportunità, servizi sociali e sanità. E’ sposata e ha una figlia.