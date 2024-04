I problemi del tribunale. Consiglio straordinario

E’ in programma oggi pomeriggio alle 15 la seduta straordinaria del consiglio comunale per discutere dei problemi del tribunale. Diversi gli interventi che apriranno il confronto: parteciperanno in particolare il presidente del tribunale Francesco Gratteri, il procuratore della Repubblica Laura Canovai, il presidente della Camera Penale Gabriele Terranova, la presidente della Camera Civile Donatella Luchetti, il presidente dell’Ordine degli avvocati Marco Barone, il presidente dell’Associazione Giovani avvocati Aiga Matteo Pica Alfieri, Alessandra Pellegrini della direzione dell’Ufficio di esecuzione penale esterna Ulepe di Prato e la consigliera regionale Pd Ilaria Bugetti, candidata sindaca del centrosinistra.