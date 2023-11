I Nuovi Scamiciati sul palco de Il Garibaldi con "Princisbecco"

Mille storie come flash messi insieme dal dottor Sergio Brachi che raduna "la compagnia dei nuovi scamiciati", personale medico dell’ospedale che per una sera veste costumi di scena per una nuova "drammaturgia" familiare e popolare del vissuto pratese. Che questa volta si intitola "Princisbecco", distorsione nominale di Christopher Pinchbeck, orologiaio londinese del ‘700 inventore di una particolare lega similoro, che per i toscani vuol dire "restare di stucco" per la bella apparenza, in realtà priva di valore. Lo spettacolo andrà in scena sabato prossimo 25 novembre a Il Garibaldi. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza. La prevendita dei biglietti è iniziata: per le prenotazioni si possomp chiamare questi numeri: 333 3330327 o 366 7244913. Sergio Brachi, autore e regista di tante commedie ci ha abituato a questo gioco di specchi dove è impossibile non riconoscere la nostra pratesità ( d’altri tempi): "E’ una sequenza di piccole storie leggere come la bigiotteria….". E a interpretare questa "storia buffa " sono tredici "scamiciati" dottori attori, tra cui anche la voce cantante di Elisa Scatena.

G.G.