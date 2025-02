I nuovi campi di calcio intitolati a due simboli

"Ricordare Ferdinando e Rodolfo era un dovere, oltre che un onore. Così si è concluso un percorso condotto in sinergia con il Comune, volto a ricordare due figure importantissime per la nostra società e per il calcio pratese: la loro memoria sarà custodita nei due campi che ora portano i loro nomi". Roberto Macrì, presidente del Coiano Santa Lucia Prato Social Club, ha così commentato l’intitolazione dei nuovi campi sportivi agli "storici" dirigenti Rodolfo Becheri e Ferdinando Pampaloni, avvenuta ieri mattina. Le targhe sono state svelate alla presenza dei familiari, della sindaca Ilaria Bugetti, del delegato del Coni Massimo Taiti, del presidente del comitato regionale Figc Paolo Mangini e del consigliere allo sport Luca Vannucci. Si tratta di due terreni di gioco in erba sintetica, di calcio a 7 (costo di circa 300mila euro) sui quali giocheranno i giovani della categoria "pulcini". "Mio padre – ha ricordato Antonella Becheri – era felice quando vedeva negli occhi la felicità dei bambini che giocavano. Non ha mai fatto distinzioni fra più o meno capaci". Pampaloni, originario di Montelupo ma trasferitosi in giovane età a Prato per lavoro, se n’è andato nel 2021 a causa del Covid, dopo mezzo secolo da dirigente. "Mio padre amava il calcio: lui e Rodolfo erano sempre qui al campo. Due persone "sanguigne", appassionate – ha commentato Gianni Pampaloni, figlio del "Pampa" - cosa avrebbe detto lui di questa iniziativa? Avrebbe sorriso, magari parlandone proprio con Rodolfo. E forse gli avrebbe sussurrato: "Hai visto quanta gente c’è? Forse qualcosa di buono l’abbiam fatto, sul serio"". G.F.