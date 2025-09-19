I nodi del centrosinistra 5 Stelle e acqua pubblica: "E’ un bene dei cittadini"

L’accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle è subito messo alla prova. Soprattutto per la questione acqua pubblica, che richiama alla gara di Ait, Autorità idrica toscana, sul gestore (al momento 70 per cento pubblico e 30 per cento privato), a Publiacqua, attuale gestore e quindi alla grande casa madre Plures, la multiutility della Toscana. Inevitabile pensando alla gestione dell’acqua pensare a Prato anche al destino di Gida, società di gestione del sistema di depurazione, passata recentemente sotto l’ombrello della holding dei servizi pubblici.

I 5 Stelle puntano al bene acqua totalmente pubblico. Evidente il messaggio di queste ore: "Da sempre la posizione del M5S è chiara sulla ripubblicizzazione dell’acqua - sottolinea Carmine Maioriello, candidato alle Regionali e coordinatore provinciale del movimento - L’acqua è un bene vitale indispensabile e deve rimanere fuori da tutte le possibili speculazioni. Il nostro accordo con il Pd alle prossime regionali, sottoscritto nero su bianco in 23 punti ha il valore di un contratto con i cittadini, e rimarca questo concetto: no alla quotazione in borsa e gestione totalmente pubblica. Sappiamo che una parte del Pd non la pensa proprio come noi, ma il nostro compito sarà quello di far tenere la barra dritta in tutti i luoghi istituzionali. Ho la sensazione che Giani avrà un bel daffare con chi la pensa diversamente all’interno della coalizione, ma la ‘Toscana giusta’ a cui aspira il Movimento 5 Stelle promuove l’acqua pubblica e tariffe convenienti per i cittadini e le aziende: su questo non indietreggeremo di un centimetro".

E Maioriello accende i riflettori anche sul futuro di Gida e dei cica 70 lavoratori: "Sul passaggio di Gida nel core business della Multiutility siamo ovviamente preoccupati. Sugli sviluppi futuri, come M5S vigileremo attentamente sullo scenario di integrazione in una struttura più grande, affinché la gestione sia finalizzata ad un miglioramento dei servizi idrici e ad un sempre maggiore indice di sostenibilità ambientale. Dobbiamo fare di tutto per tutelare la salute dei cittadini, considerando che quell’impianto grava su un territorio già fortemente antropizzato e che a poche centinaia di metri vi sono scuole, campi sportivi e parchi gioco".

Lo scorso luglio La Nazione ha raccontato il congelamento di fatto del passaggio di Gida sotto Publiacqua tramite il Sistema idrico integrato. Doveva avvenire con l’inizio di luglio appunto in base l’accordo sindacale e al passaggio prima delle quote di Confindustria Toscana Nord e Comune di Prato ad Alia Multiutility. Ma Publiacqua ha di fatto annunciato un ’congelamento’ del passaggio. Il che significa che l’accordo stipulato resta valido, ma entro 90 giorni (in autunno quindi) dovrebbero essere portati a termine tutti gli adempimenti e le verifiche dei cespiti e delle strutture aziendali coinvolte nel trasferimento. La cessione del ramo di azienda porterà il mantenimento dei livelli occupazionali e degli stessi salari.

Incertezza anche sugli investimenti sugli impianti di Baciacavallo: nell’estate del 2024 era stato annunciato che "entro il 2025 dovevano essere coperte le vasche dell’impianto". L’impegno era stato stato preso da Alia Multiutility con la sindaca Ilaria Bugetti: previsto uno stanziamento di 12 milioni di euro. Oltre alla copertura delle vasche era previsto l’adeguamento dell’impianto di depurazione con l’efficientamento di processo ambientale ed energetico.