I Mondi perduti diventano mostra di foto

"I Mondi Perduti" della Valbisenzio diventano una mostra fotografica, che aprirà i battenti domani, al circolo La Spola D’Oro de La Briglia, in via Fattori a Vaiano. Ad organizzarla, l’associazione per lo Sviluppo Turistico della Val Bisenzio, che da qualche anno porta i camminatori a scoprire gli angoli meno noti del territorio, con cicli di escursioni intitolate, appunto, "I Mondi Perduti".

Gli scatti sono della verniotta Maria Filomena Vulcano (nella foto) – già autrice di un volume fotografico sull’alluvione del 2023 – che ha immortalato con l’obiettivo i particolari più espressivi di varie: il borgo fantasma di Parmigno, le fattorie di Gricigliana e Codilupo, il mulino "Del Rosso" di Cantagallo, una fabbrica abbandonata di Vernio dove la natura si sta riprendendo il suo spazio.

"Una terra piena di contrasti la Valbisenzio – dice la nota che apre la mostra -: campi e distese di ulivi si alternano a fabbriche nuove o abbandonate, boschi rigogliosi inglobano ruderi di edifici rurali e giardini fioriti contornano ville signorili. Badie e pievi, rocche e piccole chiesette, centri della spiritualità, che segnavano le ore e le festività alla dura vita contadina, fanno da contraltare a quella natura selvaggia e incontaminata che si sta riprendendo gli spazi lasciati dall’uomo.

Il recente ritorno alla terra e alle tradizioni da parte delle nuove generazioni, guidate da una consapevolezza diversa, ci porta a guardare indietro e a leggere nei piccoli particolari del paesaggio e degli oggetti la nostra storia, l’unico mezzo che può traghettare la Valbisenzio verso il futuro. C’è una storia dentro ogni cosa e questi sono i nostri Mondi Perduti". La mostra fotografica, con la collaborazione di Fabrizio Censini per l’editing e del circolo La Spola D’Oro, sarà inaugurata domani alle 18 e resterà aperta fino al 5 ottobre.