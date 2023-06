I mercatini sono sempre apprezzati "Ma i commercianti diminuiscono"

Mercati e mercatini sono sempre un grande appuntamento dell’estate e non solo. Nonostante il favore di pubblico subiscono però un progressivo svuotamento, non di clienti ma di operatori. A lanciare l’allarme è Anva, l’associazione che riunisce le imprese del commercio ambulante di Confesercenti (nella foto il direttore Ascanio Marradi). In due anni (2020-2022), le imprese del commercio hanno perso il 7,9% del potenziale e Prato non fa eccezione. Il calo riguarda tutti i settori merceologici: particolarmente rilevanti i crolli delle imprese ambulanti di prodotti alimentari e bevande, ancora peggio fa il commercio di prodotti tessili. Le uniche attività del commercio pubblico in controtendenza sono quelle di ristorazione ambulante che in questi due anni mettono a segno una crescita. "Un fenomeno – spiega il presidente di Anva Confesercenti Prato, Massimo Castellani – dovuto a diversi fattori: innanzitutto lo shock della pandemia, che però si è sommato alle fragilità preesistenti causate dall’incertezza normativa. L’inclusione dei mercati nel Made In Italy ci lascia sperare in una ripartenza degli investimenti". Da parte sua, Lucia Nocentini, coordinatrice degli ambulanti di Confesercenti Prato, sottolinea: "Nonostante tutto mercati e mercatini resistono e accolgono ogni giorno centinaia di migliaia di clienti affezionati. Sono un patrimonio sociale ed economico, un punto di aggregazione e di offerta di servizio".