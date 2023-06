I MERCATINI

Stamani fino alle 13 in piazza del Mercato nuovo torna l’appuntamento con Terra di Prato, le bancarelle con i prodotti di filiera corta.

Frutta e verdura a chilometro zero anche domani dalle 8 alle 13 nel cortile cinema Terminale in via Carbonaia grazie

a Pianeta verde, mercato bio e dell’economia circolare.

Infine, sempre domani, è previsto un mercato organizzato dal Consorzio Anva Confesercenti per l’intera giornata in viale Galilei, da via Gualchiera a via Gherardi.

Saranno presenti circa una quarantina di operatori ambulanti con articoli e accessori per la persona, casa, pelletteria, abbigliamento, alimentari.