I mercati di oggi e la Fiera del libro

Oggi fino alle 18 mercatino in piazza San Francesco, con gli agricoltori aderenti a Campagna Amica di Coldiretti. In piazza delle Carceri, dalle 10 alle 19 circa, ultimo appuntamento mensile, prima della pausa estiva, con Prato Antiquaria, la mostra-mercato dedicata al collezionismo e al piccolo antiquariato. .

Intensa edizione, dedicata al ricordo del Biblofilo pratese Giancarlo Bottai, per la Fiera del libro e dell’arte in piazza Lippi, dalle 9 alle 18 circa. Infine mercato all’insegna dello shopping a Galciana in via Brasimone.​