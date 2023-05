I mercati di oggi. Con l’incognita meteo

Meteo permettendo, oggi dalle 9 alle 19 in piazza S. Francesco, mercato agricolo di Campagna Amica, coltivatori e produttori del territorio, che hanno aderito al protocollo Coldiretti, garanzia di prodotti sempre freschi e di origine controllata e sicura. In piazza delle Carceri dalle 10 alle 19 Prato Antiquaria, mostra mercato con oggettistica ricercata, pezzi unici di piccolo antiquariato, porcellane, stampe, quadri, argenti, accessori di vintage firmato e articoli di modernariato di design. In piazza Lippi la Fiera del libro e dell’arte, dalle 9 alle 18: una quindicina di collezionisti bibliofili con una ricca offerta di libri antichi, esauriti, introvabili per celebrare il 150° anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni e i 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani. Dalle 10 alle 20 appuntamento con il Mercatino di Primavera, organizzato da tanti anni dalla Proloco Santa Lucia Insieme nel tratto di via Bologna, compreso fra via degli Abatoni all’innesto con la 325: un’ottantina di espositori per una proposta ricca e variegata. Infine, in via Matteotti, nei pressi della stazione centrale, per l’ intera giornata mercato organizzato da Cisl Ambulanti, con 59 operatori di articoli per la casa e la persona, pelletteria, abbigliamento accessori e prodotti alimentari.