I mercati del weekend. E il nuovo itinerario a piedi targato Tipo

Oggi dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato nuovo si svolgerà il consueto mercato di filiera corta locale e regionale Terra di Prato, dove è possibile acquistare direttamente dai produttori frutta e verdura, formaggi di latte crudo, carni e salumi, pane, olio, pesce pescato del Tirreno, miele, marmellate e tanto altro. Oggi e domani dalle 9 alle 18.30 in piazza San Francesco ci sarà invece “Collezionare in piazza”, mostra mercato di oggettistica, antiquariato, curiosità, articoli vintage e collezionismo. Ricordiamo anche gli appuntamenti settimanali del sabato con i mercati ambulanti rionali a La Querce e Chiesanuova con orario 8-13. Da ricordare anche l’appuntamento con Tipo, Turismo industriale Prato: il ritrovo per l’itinerario a piedi oggi è alle 15 nel parcheggio Camera di Commercio, lato via Pelagatti. Dal racconto dell’ex lanificio Orindo Canovai e del suo nuovo progetto di recupero, si passerà a visitare un esempio di rigenerazione urbana di edifici tessili, l’attuale Camera di commercio. Si proseguirà nella zona del Soccorso fino dove sorgeva il lanificio La Romita (location del film neorealista Giovanna di Gillo Pontecorvo) per visitare Tribeca Design, fucina creativa di oggettistica e interior design. Costo: 15 euro intero, 12 ridotto