I luoghi di Datini. Passeggiata guidata in centro con FareArte

Domani alle 15 itinerario datiniano con FareArte. La passeggiata guidata, con approfondimenti dello storico Fabrizio Trallori e della storica dell’arte Rossella Foggi, toccherà i luoghi del mercante: piazza del Comune, piazza San Francesco e Palazzo Datini. Francesco di Marco Datini rappresenta per gli storici del Medioevo quello che Dante rappresenta per la letteratura ed è in questo senso che nasce il progetto "Francesco di Marco Datini, un mercante ‘moderno’, dal passato al futuro, dalle storie di carta alle storie digitali". Un itinerario alla riscoperta del Mercante di Prato camminando attraverso i luoghi da lui frequentati, affiancando alle attività del Mercante anche la sua attenzione al sociale attraverso la creazione del Ceppo, il cui simbolo nei secoli si è identificato con la città di Prato e con i suoi valori di attenzione agli ultimi. L’appuntamento fa parte della Festa della Toscana 2025, dal titolo Toscana, terra di genio e di innovazione, con il contributo del consiglio regionale. Partecipazione gratuita. Su prenotazione. mail [email protected] - whatsapp 335 5312981. Ritrovo in piazza del Comune