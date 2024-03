I lavori sulla frana sud. C’è l’incognita pioggia. Figline, passano a tre le fasce per i camioncini

Come se non bastasse, ci si mette il meteo a rallentare i lavori per la messa in sicurezza della frana sulla 325 in località Le Coste, nel Comune di Vaiano. Le piogge di ieri non hanno fermato del tutto i lavori, come ha fatto sapere il sindaco di Vaiano Primo Bosi postando sui social il video di una delle ditte impegnate nella delicata e complessa operazione di disgaggio. Ma per oggi le previsioni meteo parlano di un’altra giornata di pioggia incessante, tanto che la Sala operativa della Protezione civile regionale ha prolungato a tutta la giornata di oggi il codice giallo in corso su tutta la Toscana, con l’allerta che riguarda il rischio di carattere idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

E così difficilmente potranno riprendere i lavori sulla frana nella parte sud della 325. Una pausa forzata, ma che potrebbe incidere, per forza di cose, anche sul "croprogramma" che l’altro giorno il presidente della Provincia, Simone Calamai, aveva reso noto: l’auspicio era di poter riaprire intorno a giovedì o venerdì – una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza del versante – la strada attraverso "finestre temporali" di circa due ore al giorno per consentire il passaggio dei mezzi pesanti delle aziende della Val Bisenzio verso Prato e di tutti i veicoli che si occupano dei rifornimenti. Ma lo stesso Calamai aveva fatto presente l’incognita maltempo. E il meteo ha deciso, in questi giorni, di non collaborare. Quanto al passaggio dei mezzi delle aziende una novità c’è, e scatta da oggi sulla viabilità alternativa. La annuncia Cna Toscana Centro: da oggi saranno tre, e non più due, le fasce di risalita per i mezzi merci sotto i 35 quintali da Figline (via 7 marzo) verso Schignano. Questi gli orari: ore 10-11; 15-16 e 17-18. Confermate anche per i prossimi giorni tutte le misure sul traffico merci, compresa le percorribilità dell’uscita dalla Vallata verso Montepiano anche per i mezzi superiori a 35 quintali li con impianto semaforicoi.

Se l’aver portato a tre le fasce orarie per i mezzi delle aziende diretti in Vallata darà un poco di ossigeno in più alle aziende travolte dalla situazione di emergenza, di certo non accontenta chi abita la Val di Bisenzio. I commenti, anche sui social, riflettono tutta la difficoltà che la gente della Vallata sta incontrando per muoversi. Due fasce così ravvicinate nel pomeriggio (15-16 e 17-18) riservate ai mezzi diretti in Vallata significano anche pomeriggi di code interminabili per chi dalla nord deve scendere verso Prato. La gente è esasperata. Tra le 15 e le 18 resterebbe un’ora di tempo per passare (dalle 16 alle 17). Un’ora che poi, sostiene chi si è trovato in questi giorni alla prova ‘su strada’, si riduce di fatto a trenta minuti. Il motivo? Lo sintetizza bene uno dei tanti commenti che postati sotto la novità delle tre fasce: "Quell’ora di pausa servirà a smaltire il traffico dei camion della fascia precedente, quindi di fatto la strada resta chiusa per 3 ore". Insomma, saranno giorni, ancora, di sacrifici per tutti, aziende e famiglie.

Claudia Iozzelli