I Gispi Tigers vanno a trovare Arezzo

I Gispi Tigers avevano chiuso lo scorso anno con una vittoria ai danni di Cortona, portando il computo complessivo del primo scorcio stagionale della Serie C di rugby a sei vittorie in sette partite. E adesso (insieme alla seconda squadra dei Cavalieri Union) gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini si giocheranno la promozione in B, nella seconda fase della stagione. Un girone a sei squadre (completato da Firenze, Mascalzoni del Canale, Arezzo e Olbia) che inizierà domani e si protrarrà fino al 12 maggio. E al termine dei gironi di andata e ritorno, la squadra prima classificata accede direttamente alla Serie B. Un livello ovviamente più alto rispetto alla media della prima fase, ma la carica motivazione non mancherà e a ben vedere l’unica sconfitta sin qui rimediata dai Tigers derivò dall’impossibilità di allenarsi a causa della chiusura degli impianti disposta nei giorni immediatamente successivi all’alluvione. I rugbisti pratesi se la vedranno alle 14,30 di domani contro il Vasari Arezzo, per un incontro che prenderà il via nel capoluogo aretino.

