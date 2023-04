I giovani al centro: sei progetti pratesi finanziati dalla Regione

Sono sei i progetti pratesi (a fronte di nove candidature) vincitori del bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire", realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, e con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana, fra le quali anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato che ha investito 10mila euro.

Ammonta invece a circa 30mila la somma totale di cui beneficeranno le varie associazioni del territorio, premiate per la centralità riconosciuta ai giovani nelle proposte avanzate, oltre che per la loro originalità e sostenibilità. Nello specifico ha ottenuto il finanziamento destinato allo sviluppo delle idee volte ad avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’associazionismo pratese il progetto "Volidivolontariato, Sbocciano I Giovani", che ha come ente capofila la Don Lorenzo Milani onlus (5mila euro); "Pet House: compagni a quattro zampe", rappresentato da Animal House Aps (4.800 euro); "No Gap 2023. Nuove Generazioni Attive e Partecipi", che ha come realtà capofila l’associazione Arci Comitato Territoriale Prato Aps (5mila euro); "Bevo, Ballo, Sballo e Covid 19: la promozione della salute fra i giovani in questi anni difficili", guidato da Acat Pratese Club Alcologici Territoriali (4.960 euro); "Usciamo allo scoperto II edizione" dell’associazione Cieli aperti Aps (5mila euro) e infine "#Nonhomai", che ha come ente di riferimento il Centro solidarietà Prato Aps (5mila euro). A livello toscano, sono stati presentati in tutto 139 progetti e selezionati 94. Numeri che confermano "la vitalità del tessuto associativo del territorio, il crescente coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato e la voglia di ripartenza del Terzo settore", le parole di Luigi Paccosi, presidente di Cesvot, che ha sottolineato la necessità di un cambio generazionale.

"Il mondo dell’associazionismo sta tornando a respirare dopo il momento di crisi – il commento di Luisa Peris, presidentessa della delegazione Cesvot di Prato – Per i giovani non mancheranno, grazie ai progetti vincitori del bando, i momenti di formazione, diversi dei quali erogati anche dal Cesvot".

Francesco Bocchini