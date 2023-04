I giochi sono inclusivi Nuovi giardini a Oste

Una palestra all’aperto e un’area giochi inclusiva per non lasciare nessun bambino indietro. Si svolgerà sabato alle 11 l’inaugurazione della nuova area giochi e della palestra all’aperto al giardino ’Mahatma Gandhi’ di via Toti a Oste. Lo spazio verde di via Toti, che ospita le panchine colorate dedicate alla promozione dei diritti, si arricchisce di nuove attrezzature ludiche che consentiranno a tutti i bambini, anche con disabilità, di giocare e interagire con i coetanei, nonchè di uno spazio per l’attività fisica e l’allenamento all’aperto. Il Comune di Montemurlo, grazie ad un investimento pari a 50mila euro di cui 10mila ottenuti sui fondi per l’inclusione dalla Società della Salute Area Pratese, ha voluto completare l’offerta di servizi nel giardino che si trova a pochi passi dalla centralissima via Oste e dalla bocciofila ’Nuova Europa’.

"Con l’arrivo della bella stagione siamo felici di consegnare ai cittadini di Oste la riqualificazione del giardino Gandhi che si arricchisce di tante nuove funzioni - spiega il sindaco Calamai – L’invito all’inaugurazione è rivolto a tutti, adulti e bambini, che potranno provare subito le nuove attrezzature per l’attività motoria all’aperto e l’area giochi inclusiva che consentirà a tutti i più piccoli, anche a quelli con problemi motori, di giocare all’aperto insieme ai coetanei".

L’area dedicata al fitness si compone di sei attrezzi divisi tra isotonici, cardiovascolari e corpo libero, ottenendo così uno spazio di allenamento completo, proprio come in una vera palestra, idoneo ad ogni persona e livello di preparazione atletica. La palestra all’aperto, infatti, offre due macchinari per l’allenamento e esercizi a corpo libero.